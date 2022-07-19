Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi. Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi. Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, Ortaca köyünde ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Hisarcık Aslanapa Kütahya Ekonomi Haberler

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