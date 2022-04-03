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Antalyalı sanayiciler lira ve ruble ile alışverişe sıcak bakıyor

AA - Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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Antalyalı sanayiciler lira ve ruble ile alışverişe sıcak bakıyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı milli para birimlerinin kullanılmasının turizm, sanayi ve tarım sektörleri açısından önemli bir adım olacağını belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı milli para birimlerinin kullanılmasının turizm, sanayi ve tarım sektörleri açısından önemli bir adım olacağını belirtti.

Bahar, yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle dünya genelinde ekonomik sıkıntıların baş göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerde milli para kullanımının gündemde olduğunu ifade eden Bahar, özellikle turizm noktasında Rusya'nın önemli pazar olduğunu, bu adımın turizm başta olmak üzere sanayi ve tarım sektörlerine de olumlu şekilde yansıyacağını bildirdi.

Türk lirası ve ruble ile alışverişin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından da desteklenmesi ve gerekli altyapının hızlı bir şekilde oluşturulması gerektiğinin altını çizen Bahar, "Merkez Bankasının arabuluculuk görevini üstlenmesi, bir Rus yatırım şirketi olan Deniz Bankın sağlayacağı katma değerin doğru bir şekilde kullanılması, turizmdeki mağduriyetlerin, gerçekleşmeden önlenmesinde atılacak önemli adımlardır. TL-ruble takası turizm, sanayi ve tarım sektörleri için hayati öneme sahip bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

Türkiye, Turizm, Rusya, Tarım, Ekonomi, Haberler

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