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Amerikan doları Türk lirası karşısında tarihi zirveye ulaştı

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Kurda yeni rekor kırıldı. Amerikan doları uzun süredir aşmaya çalıştığı direnç seviyesini kırarak, 34,60 ve ardından 34,95 liraya yükseldi.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle dolar/TL 35 seviyesine yaklaşarak tarihi zirveyi yeniledi.

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz indirimine yönelik beklentilerin giderek azalması, döviz piyasalarında hareketliliği artırdı. Dolar/TL kuru, uzun süredir bulunduğu 34,60 seviyesini aştı ve yeni rekorlara imza attı. Önce 34,84 seviyesini gören dolar, ardından 34,95 liraya kadar yükseldi.

EURO NE KADAR?

Euro 36,6110 liradan güne başladı. Euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olmuştu.

FED FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

Piyasa uzmanları, FED'in sıkı para politikasını sürdürme ihtimalinin yükseldiğine dikkat çekerek, bu durumun gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtti. Özellikle yüksek enflasyon ve global belirsizliklerin etkisiyle, Türk Lirası üzerindeki baskının arttığı ifade ediliyor.

PİYASALAR TEDİRGİN

FED'in faiz kararları üzerindeki belirsizlik, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaların döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Döviz kuru artışının ithalat maliyetlerini artırması ve fiyatlar genel düzeyine etkisi, önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarını daha kritik hale getirebilir. Analistler, piyasaların hem global hem de yerel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve dolar kurundaki yükselişin devam edebileceğini öngörüyor. Bu süreçte, hükümetin ve Merkez Bankası'nın alacağı önlemler merakla bekleniyor. Amerikan doları Türk lirası karşısında tarihi zirveye ulaştı.

Amerikan doları Türk lirası karşısında tarihi zirveye ulaştı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

doların olması gereken fiyat en az elli liradır dolar katikulliyle fiyatı düşük tutuluyor ama ne yapılırsa yapılsın su akar yatağını bulur

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