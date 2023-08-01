Ambarlı Limanı'nda Kaçak Denizcilik Yakıtı Operasyonu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplamda 225 metrik ton kaçak fuel oil ve 40 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen üç farklı operasyonda toplamda 225 metrik ton kaçak fuel oil ile 40 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen konteyner gemisinden şüphelenen ekipler gemiyi kontrole tabi tuttu. Kontrol esnasında beyan dışı olduğu tespit edilen 61,606 metrik ton fuel oil ile birlikte 14,553 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.