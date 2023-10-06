Altının gram fiyatı 1.617 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1.613 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 1.617 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.660 liradan, cumhuriyet altını 10.710 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 9. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altında 1.819 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek süreçte hangi adımları atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Analistler, iş gücü piyasasının durumunun Fed tarafından yakından izlendiğini ifade ederek, Banka'nın para politikası kararlarında, istihdam raporundaki verilerin en önemli belirleyici etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.