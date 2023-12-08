Altınbaş Üniversitesi Öğrencileri DASK Yarışmasında Finale Katılmaya Hak Kazandı

Altınbaş Üniversitesi inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencileri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) düzenlediği 2024 Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda finale katılmaya hak kazandı. Öğrencilerin hazırladığı dayanıklı bina projeleri başarı elde etti.

Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) düzenlediği 2024 Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda finale katılmaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencileri, hazırladıkları dayanıklı bina projeleri ile başarı elde etti. Doç. Dr. Sepanta Naimi ve Arş. Gör. Merve Handere'nin danışmanlığında hazırlanan projeyi, Kenan Şahan, Esra Nur Çağlar, Miray Öztürk, Ömer Bozdoğan ve Kübra Öztürk hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sepanta Naimi, her yıl düzenlenen DASK yarışmasının başta inşaat mühendisi adayları olmak üzere üniversite öğrencilerinin deprem bilincini ve depreme dayanıklı bina tasarımı becerisini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Türkiye'nin genelinin deprem bölgesi olduğunu aktaran Naimi, "Bilimin gereklerini yerine getirirseniz dayanıklı binalar yapmak mümkün. Asıl önemli olan doğru tasarımlar ile doğa olayını afet olmaktan çıkarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Naimi, hem ulusal hem uluslararası düzeyde düzenlenen bu tip yarışmalara katılmaları için öğrencileri teşvik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen sene de Kaliforniya'da düzenlenen Deprem Mühendisliği Araştırmaları Enstitüsü'nün (EERI) Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım Yarışması'nda 'Rookie of SDC' özel ödülünü aldık. Değerlendirme kriterleri poster, sunum, estetik, maliyet ve deprem dayanıklılık performansı olan yarışmaya, Türkiye'den ve dünyadan toplam 38 üniversite katılmıştı. Altınbaş Üniversitesi inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencileri, deprem konusundaki farkındalıklarını artırmak için bu sene 7'ncisi düzenlenen DASK yarışmasına katıldı. İnşaat mühendisliği öğrencileri bu sayede deneysel olarak tasarladıkları yapıların davranışını yakından görebildi."