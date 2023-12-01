Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde Yeni Başkan Seçildi

Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde yapılan genel kurulda Ferhat Şen, yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Ali Rıza Türker'in 36 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevine Şen'in seçilmesiyle birlikte yeni bir dönem başlamış oldu.

Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde yönetim kurulu başkanlığına Ferhat Şen seçildi.

Kooperatifin genel kurulu, Tariş entegre tesislerinde yapıldı.

Başkanlığı 36 yıldır sürdüren Ali Rıza Türker ile Ferhat Şen ve Adnan Özdişçi'nin başkanlık için aday olduğu seçimde 1449 üyeden 1314'ü oy kullandı.

Oyların 798'sini alan Şen yeni başkan oldu. Türker 432, Özdişçi ise 74 oy aldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Şen'in yönetim kurulunda Ahmet Adak, Muhterem Aydın, Mustafa Karaca ve Muharrem Erel yer aldı.