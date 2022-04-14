Alanya'da yenidünya hasadına başlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Malta eriği veya muşmula olarak da bilinen yenidünya meyvesinin, bahçe ve seralarda hasadına başlandı.

Turizmin yanında tarımsal üretimle de ön plana çıkan Alanya'da, tropikal meyveler çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. İlçede havaların ısınmasıyla bahçelerde ve seralarda yetiştirilen meyvelerden yenidünyalar toplanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, Alanya'nın yenidünya üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

İlçede geçen yıl yaklaşık 3 bin ton yenidünya üretimi gerçekleştirildiğini belirten Rüzgar, "Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 80'ine yakınını Alanya, 2 bin 400 dekar alanda karşılıyor. Bu yıl yenidünya üretiminde geçen yıla göre artış bekliyoruz." dedi.

İlçede muz, avokadonun ardından en çok üretilen tropikal ürünlerden birinin yenidünya olduğunu aktaran Rüzgar, "Coğrafi işaretin yan sıra kendine özgü tadı ve kokusuyla ülkemiz genelinde haklı bir ün edinen Alanya yenidünyasının uzun zamandır açık alanda üretimi yapılıyor. Son zamanlarda örtü altında da üretilmeye başlandı. İlçemiz aynı zamanda tropikal meyvelerin Ar-Ge merkezi. Tropikal meyvelerin üretimini daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Soğuk hava hasadı geciktirdi

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Sevilgen ise soğuk hava nedeniyle yenidünya hasadının geciktiğini kaydetti.

Geçen yıl mart ayının 20'sinde ilk hasadı yaptıklarına dikkati çeken Sevilgen, "Hasat bu ayın 20'sine kadar hızlanmayacak. Şimdilik 'başak' dediğimiz uç dallarından ürün almaya başladık." dedi.

Muzaffer Yıldız ise 30 yıldır yenidünya üretimi yaptığını dile getirdi.

Bahçesindeki 5 dönüm alanda üretim yaptığını söyleyen Yıldız, rekolteden memnun olduğunu ve her yıl yaklaşık 20 ton ürün elde ettiğini anlattı.