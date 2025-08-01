Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı

Benzin ve motorine bu gece yarısından sonra zam gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt tarifelerine zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam gelecek.

İKİNCİ ZAM YOLDA

Geçtiğimiz hafta yapılan 44 kuruşluk zammın ardından yeni bir artış daha yolda. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 70 doların üzerine çıkması, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Zammın ardından benzinin litresi bazı illerde 55 liraya yaklaşırken, motorin litre fiyatı ise 57 lirayı geçecek. Böylece akaryakıt fiyatlarında temmuz başında yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası başlayan artış trendi devam etmiş olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 53,70 TL

LPG: 25,88 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,21 TL

Motorin: 53,58 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52.07 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,40 TL

Motorin: 54,94 TL

LPG: 26,33 TL