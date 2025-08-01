Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı

Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı
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Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısından sonra bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 44 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.1 Ağustos gece yarısı itibariyle motorin bazı illerde 57 TL'yi, benzin ise 55 TL'yi aşacak.

Benzin ve motorine bu gece yarısından sonra zam gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt tarifelerine zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam gelecek.

Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı

İKİNCİ ZAM YOLDA

Geçtiğimiz hafta yapılan 44 kuruşluk zammın ardından yeni bir artış daha yolda. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 70 doların üzerine çıkması, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Zammın ardından benzinin litresi bazı illerde 55 liraya yaklaşırken, motorin litre fiyatı ise 57 lirayı geçecek. Böylece akaryakıt fiyatlarında temmuz başında yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası başlayan artış trendi devam etmiş olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 53,70 TL

LPG: 25,88 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,21 TL

Motorin: 53,58 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52.07 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,40 TL

Motorin: 54,94 TL

LPG: 26,33 TL

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

100 olsn reis başımızdan eksık olmasın ??

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Benzincilere neden "pompacı" denildiğini her zaman gelişinde daha iyi anlıyoruz.

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Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

Yine pompaya yansıdı pompalıyorlar bize geçen hafta gaz bulundu dediklerinde anlamıştım çok gaz çıkarıyorlar sçmaları yakındır.

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Haber YorumlarıMengele:

Gelsin bos ver ben zaten 100 liralik mazot koyuyorum arabama

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Her orantısız vergisinde aktarılan ve bol bol şukela kapmayı temin eden fıkra. bana kalırsa, fıkra artık gayet naif kalıyor: vezirler huzura çıkmışlar: - padişahım, hazinede para kalmadı. yeni vergilere ihtiyacımız var padişah, kavuğunun altından kafasını kaşımış, - eeee! ne vergisi koyalım?, demiş.. - köprülere adam koyalım, geçenden bir akçe alsınlar! padişah, tamam, demiş. aradan bir süre geçtikten sonra sormuş vezirlerine: - tepki var mı? - hiçbir tepki yok! - iyi o zaman köprünün diğer tarafına adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın! aradan bir süre geçmiş, padişah: - var mı şikayet? - yok! halkının tepkisizliğine kızan padişah, gürlemiş: - köprülerin ortasına da adam koyun, gelip geçeni becersin! aradan birkaç gün geçmiş, halktan bir tepkinin olmamasına içerleyen padişah, çağırmış vezirlerini, -halkı dinleyelim hele bir, demiş gitmişler köye, padişah sormuş: - var mı şikayet? ses yok. padişah tekrar : -var mı şikayet ? şikayeti olan söylesin! diye gürleyince arkalardan cılız bir ses duyulmuş: -padişahım, o köprünün ortasındaki adam var ya!.. - eeee!, demiş padişah bir umutla... - aksamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyoruz, bir adam daha koysanız

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