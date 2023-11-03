Afyonkarahisar'da Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler alımların yavaş ilerlediğinden yakındı. Bu yıl kilogramı bir lira 85 kuruş olarak açıklanan şeker pancarında ilçede 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler alımların yavaş ilerlediğinden yakındı. Bu yıl kilogramı bir lira 85 kuruş olarak açıklanan şeker pancarında ilçede 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Sandıklı ilçesinde 700'ün üzerinde şeker pancarı üreticisi pancar hasadına başladı. Özel makineler ile sökümü yapılan şeker pancarları mera ve boş alanlarda yığınlar halinde toplanılıyor. Daha sonra fabrikanın talebine göre kamyonlar ile fabrikaya gönderiliyor. Bu yıl kilogramı bir lira 85 kuruş olarak açıklanan şeker pancarında ilçede 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniliyor. Üreticiler ise fabrikanın pancar talebinde bulunmadığı için yığınlarda ki pancarların tonaj kaybettiğinden yakınıyor.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Söküm izini verileli bir ay oldu. Çiftçilerimiz pancarlarını söktüler bu şekilde yığın haline getirdiler. Ama nakliye sorunumuz var. Fabrika alım yapmıyor. Çiftçiler ' Bu şekilde olursa sökümün mart ayına kadar devam edecek' diyor. Bu yığınlarda bekleyen pancarları uzun süre sonra alacaklar. Bu yığınlarda uzun süre bekleyen pancarlar fire verecek. Bu nedenle üreticileri kota cezası ile cezalandıracaklar.

Tarladan çıkan pancarları yolun kenarında mera var orada silo yapıyoruz. Bu pancarların ne zaman alınacağı belli değil. Bize sıra bir ay sonrada gelebilir. Bu pancarlar burada fire verecek tabi. Tonaj kaybedecek. Pancar parası ödemeleri de ertelenmiş. Bunların hızlandırılması gerekiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR