Soya üreticilerine tohum dağıtıldı - Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAGEP) kapsamında soya üreticilerine 65 ton tohum dağıtıldı.

Türkiye'nin soya üretiminin önemli kısmını gerçekleştiren kentte, ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık yüzde 70'i devlet destekli 65 ton soya tohumu, ikinci ürün olarak ekilmek üzere Yüreğir Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle 147 üreticiye dağıtıldı.

Vali Süleyman Elban, törende, sağlıklı gıda üretilmesinin artık herkesin gündeminde olduğunu söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu anlatan Elban, "Artık tarım bana göre bir silah sanayisi, roket sanayisi, bir uçak sanayisi kadar önemli sektör haline geldi. Daha doğrusu eskiden de önemli bir sektördü ama bunun önemini insanlara kavratmak gerçekten çok zordu. Ama şimdi bunun ne kadar önemli, toplumları derinden etkileyecek ciddi bir konu olduğu net bir şekilde anlaşıldı." dedi.

"İkinci ürün olarak soya ekilmesini amaçlıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de soya ekimini yaygınlaştırmak için bakanlığın tohum dağıtımı gibi bir teşvik modeli geliştirdiğini ifade etti.

Daha önce de Ceyhan'da aynı proje kapsamında tohum dağıttıklarını anımsatan Tekin, "İkinci ürün olarak soyanın daha çok tercih edilmesini, ekilmesini amaçlıyoruz. İkinci ürün soyanın ekimini artırarak aynı zamanda buğday üretimini de artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Yüreğir'in dünyanın en bereketli ovalarından olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tohumlar üreticilere teslim edildi.