ABD'nin dış ticaret açığı azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 72,5 milyar dolar olması yönündeyken ülkenin dış ticaret açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azalışla 73,1 milyar dolara indi.

Yapılan hesaplamalar ise ABD'nin dış ticaret açığının 75 milyar dolar olduğunu gösteriyordu.

Ülkenin ihracatı haziranda yüzde 1,5 artışla 265,7 milyar dolara çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. İthalatı da yüzde 0,6 artarak 339 milyar dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇİN'E KARŞI AZALIŞ KAYDEDİLDİ

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde azalış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 azalarak 22,3 milyar dolara geriledi.

Ülke, mayısta dış ticaret fazlası verdiği Singapur'a karşı haziranda 400 milyon dolarlık açık verdi.