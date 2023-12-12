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ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı

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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE Kasım ayında yüzde 0,1 ile beklentinin üstünde arttı. Yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 arttı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi. Yıllık bazda TÜFE beklentiler doğrultusunda yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 0,3 ARTTI

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ivmelenerek aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Önceki ay yüzde 0,2 artış kaydedilmişti. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞTÜ, GIDA FİYATLARI ARTTI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 5,4 düştü. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,5 artış gösterdi.

ENFLASYON HALA HEDEFİN ÜZERİNDE

ABD'de fiyat baskıları on yılların zirve seviyesinden gerilese de enflasyon hala hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Güçlü istihdam piyasası ise tüketici harcamalarını ve geniş çapta ekonomiyi destekliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (1)

İrem Aslan:

dalga mı geçiyorsunuz

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