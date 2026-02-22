Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşması oylamasını ertelemeye hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasında şartların ve yasal durumun değiştiğini belirterek, planlanan oylamanın ertelenmesini teklif etti.

Lange, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'de tarifelerin yasal durumu konusunda yaşanan belirsizlik hakkında paylaşımda bulundu.

"ABD yönetiminde tam bir gümrük vergisi kaosu yaşanıyor." ifadesini kullanan Lange, bu aşamada hiç kimsenin tarifelere ilişkin ne olacağını anlayamadığını belirtti."

Lange, AB ve ABD'nin diğer ticaret ortaklarının sorular ve belirsizlikle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Turnberry Anlaşması'nın şartları ve dayandığı yasal zemin değişti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 122. maddeye dayalı yeni gümrük vergilerinin yapılan anlaşmanın ihlali anlamına gelip gelmediğinin de belli olmadığına işaret eden Lange, ABD'nin ne yapacağının da bilinmediğini anlattı.

Lange, "Daha fazla adım atılmadan önce açıklık ve yasal kesinlik gerekiyor. Bu nedenle, yarınki olağanüstü toplantımızda, AP müzakere ekibine ABD tarafından uygun bir yasal değerlendirme ve net taahhütler verilene kadar yasama çalışmalarını askıya almayı önereceğim." görüşünü paylaştı.

AB ve ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşı ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP ve AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Son gelişmeler öncesinde, AP'nin Turnberry Anlaşması olarak adlandırılan AB-ABD ticaret anlaşmasını 24 Şubat Salı günü onaylaması bekleniyordu.

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Lange'nin teklifi ile AP üyelerinin oylamayı erteleme kararı almaları bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta ABD yönetiminin ilave gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Bunun ardından ABD Başkanı Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi kapsamında küresel ölçekte önce yüzde 10 oranından ardından da yüzde 15 oranında geçici tarife uygulanacağını duyurmuştu.