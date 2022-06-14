AK Parti temsilcileri Hüyük, Derebucak ve Derbent'te çiftçilerin sorunlarını dinledi

Konya'nın Hüyük, Derebucak ve Derbent ilçelerinde tarım komisyonu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, ilçe belediye başkanları ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen komisyon üyeleri, vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, düzenlenen toplantılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, mahalli idarelerin temel taşı olan mahalle muhtarlarıyla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Etyemez, "Hüyük'te üreticilerimize 2002-2021 yıllarında 53 milyon 341 bin TL bitkisel üretim, 17 milyon 283 bin TL hayvancılık desteği ödemesi yaptık. Tarımsal yatırım ve desteklerin toplamı 89 milyon 45 bin TL'yi buldu. Sulama alanında 2003-2022 yılları arasında toplam 153 milyon TL yatırım yaparak 22 tesis hizmete aldık. Derebucak ilçemizde de üreticilerimize 2002-2021 yıllarında 5 milyon 577 bin TL bitkisel üretim 6 milyon 20 bin TL hayvancılık desteği ödemesi yaptık. Tarımsal yatırım ve desteklerin toplamı 15 milyon 900 bin TL'yi buldu. Sulama alanında 2003-2022 yılları arasında toplam 216 milyon TL yatırım yaparak 5 tesis hizmete aldık. Derbent ilçemizde ise üreticilerimize 2002-2021 yıllarında 20 milyon 75 bin TL bitkisel üretim 13 milyon TL hayvancılık desteği ödemesi yaptık. Tarımsal yatırım ve desteklerin toplamı 40 milyon lirayı buldu. Sulama alanında 2003-2022 yılları arasında toplam 80 milyon TL yatırım yaparak 4 tesis hizmete aldık." dedi.

Toplantılara, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan ve il yönetim kurulu üyesi Tevfik Tığlıoğlu, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarlarının yanı sıra AK Parti ve MHP'li ilçe başkanları, resmi kurumların bölge, il ve ilçe müdürleri ile çiftçiler katıldı.