2023 Ağustos Ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi Azalış Kaydetti

2023 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,1 puan azalış kaydederek 162,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, finansal hizmetler istatistikleri ile finansal hizmetler güven endeksi ağustosta aylık 0,1 puan azalarak 162,2 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ile finansal hizmetler güven endeksini bugün açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla 162,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Son 3 aydaki hizmetlere olan talebin ise endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar zayıfladığı gözlendi.