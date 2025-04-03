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2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi

2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bayramın son günü olan 1 Nisan'a kıyasla 2 Nisan'da kartlı işlemler 28 milyar TL'ye ulaştı. Bu, önceki çarşamba günlerine göre de en yüksek işlem tutarı olarak kaydedildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.
BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi.

2 NİSAN'DA KARTLI ALIŞVERİŞLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor. Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı. Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

2 NİSAN'DA 28 MİLYARLIK ALIŞVERİŞ YAPILDI

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti. Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

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Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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