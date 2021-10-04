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ZES'e üç ödül birden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ZES'e üç ödül birden

Zorlu Enerji, 'Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağı ZES' ile ikisi uluslararası olmak üzere toplamda üç ödüle layık görüldü.

Zorlu Enerji, 'Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağı ZES' ile ikisi uluslararası olmak üzere toplamda üç ödüle layık görüldü.

Zorlu Enerji, sürdürebilirlik odaklı yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile ikisi uluslararası olmak üzere toplam üç ödül aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ZES'in ilk ödülünü; ABD merkezli Business Intelligence Group tarafından 2016 yılından bu yana her yıl, alanında dünyanın en büyük şirketlerinin katılımıyla düzenlenen, sürdürülebilirliği iş uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline getirerek çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için faaliyet yürüten her büyüklükteki organizasyonun ve girişimin ödüllendirildiği Sustainability Awards'ta (Sürdürülebilirlik Ödülleri) aldı. Sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli araç altyapısının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan ZES 'Sustainability Awards -Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü" ödülüne layık görüldü.

ZES, Birleşik Krallık'ın önde gelen iş ödülleri sağlayıcısı olan Awards Intelligence tarafından verilen Best Business Awards ödülünde ise "En İyi Sürdürülebilir Ürün ve Süreç Kategorisi"nin birincisi seçildi.

ZES'in son aldığı ödül ise, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği'nin (SÜT-D), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlediği VII. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında tertip edilen "2021 Düşük Karbon Kahramanları" kapsamında geldi. ZES, sera gazı emisyonlarını azaltıp karbon ayak izini düşürmeye yönelik sosyal ve teknik uygulamalar yürüten firmalar ve markalar arasında yer alarak ödüllendirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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