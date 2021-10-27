Üst üste gelen zamların ardından bu kez güzel haber! Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelirken bu kez bir indirim gündemde. Önceki gün benzine gelen 44 kuruşluk zammın ardından dün akşam itibarıyla 28 kuruşluk yeni bir zam daha yapılırken Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan paylaşımda bu kez bir indirim müjdesi geldi.

PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Uluslararası fiyatlardaki ve dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak 28.10.2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.

27.10.2021-28.10.2021 tarihleri arasında motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor"

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

25 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,64 liradan satılan benzinin litresi 8,39 liraya düşecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 8,48 liradan satılacak.

LPG OTO GAZ KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından oto gazın litresi 6,13 liradan, Ankara'da 6,17 liradan, İzmir'de ise 6,03 liradan satılmaya başlanmıştı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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