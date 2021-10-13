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Yükselişini sürdüren dolardan yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan ve 9 lira seviyesini aşan dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 9,06 seviyesini gören kur, tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Yeni haftayla birlikte yükselişini hızlandıran Dolar, 9 liranın üzerine çıktı. Hafta başından beri rekor üstüne rekor kıran kur, 9,06 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kur saat 14.45 itibarıyla 9,06 ile rekor seviyeden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda euro 10,48'den, sterlin ise 12,34'ten işlem görüyor.

Dolardaki yükselişe paralel olarak gram altın da yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 516 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 847 liradan, cumhuriyet altını ise 3.448 liradan satılıyor.

Merkez Bankası'nın geçen ayki sürpriz faiz indirimiyle doların yükselişi hızlandı. Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürmüştü. Bu sürpriz hamleyle dolarda hareketlilik başladı.

Yükselişini sürdüren dolardan yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde

 Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor

Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor
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Yorumlar (2)
Hüseyin Dağdeviren:Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyenler nerede bakın bu kış elektrik ve doğal gaz faturaları nasıl zamlı gelicek.
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ferfer :rekor kıran bi dolar değilki altın euro aldı başını gidiyor Allah bu millete yardım etsin
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Haber: Yükselişini sürdüren dolardan yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Haberler Ekonomi
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