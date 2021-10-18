Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

Havalar soğudu vatandaşlar kış çaylarına talebi artırdı.

Havalar soğudu vatandaşlar kış çaylarına talebi artırdı. Grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar şifayı bitkisel çaylarda arıyor.

Havalar soğudu, grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar çareyi bitkisel çaylarda arıyor. Ada Çayı, zencefil, ıhlamur, en fazla tercih edilen çaylar arasında yer alıyor. Bu çayları karıştırılarak da tüketilebildiğini söyleyen satıcılar havalar soğuduğunda gripten korunmak için bu çayların şifa niteliğinde olduğunu belirtiyor. Kış çaylarının 100 gramı ortalama 20 lira civarında satılıyor.

Eminönü Mısır Çarşısı esnaflarından Mahmut Yıldız, "Havalar soğuduğunda kış çaylarına talebin artıyor. Zencefil, ıhlamur, ada çayı, papatya çayı karışımları da kış çayı olarak tüketilebiliyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, gripten korunmak isteyen vatandaşlar kış çayını tercih ediyor. Bitkisel çaylar şifa niteliğinde. Kış çayları bal, tatlandırıcı ekleyip de tüketilebiliyor. Ortalama fiyatları ise 100 gramı 20 lira civarında. 250 - 300 gram kış çayı kış mevsimi bitene kadar yeterli olacaktır" dedi.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla vatandaşların kış çayına talep gösterdiğini ifade eden Necmettin Güneş isimli esnaf ise "Kış mevsiminde kış çaylarına yoğun ilgi oluyor. Soğuk algınlığına, gribe karşı korunmak isteyenler tercih ediyor. Kış çayı karışımlarında zerdeçal, ada çayı, ıhlamur, tarçın gibi bitkiler mevcut. Genel olarak 100 gramlık paket olarak satılıyor. Fiyatı 20 lira civarında" sözlerini ifade etti. - İSTANBUL

Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay
Magazin Edis Demet Akalın Seda Sayan
Spor Fatih Terim Ali Koç İsmet Uçma Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kemal Kılıçdaroğlu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Tamer Karadağlı Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:29:24. #1.12#