Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu - Haberler Ekonomi
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Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi
Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere çifte zam gelmesinin ardından araç sahipleri, petrol istasyonlarına akın etti. İstasyonların önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bu görüntüler sosyal medyada paylaştılar.

Doların TL karşısında değer kazanmasının ardından maliyet artışı nedeniyle akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere çifte zam geldi. Fiyat artışı motorine 41, benzine ise 14 kuruş olarak yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 7,76'dan 7,90'a, motorinin litresi de 7,53 liradan 7,94'e yükseldi.

VATANDAŞLAR PETROL İSTASYONLARINA AKIN ETTİ

Gelen zam haberler inin ardından vatandaşlar, gece yarısından önce araçlarının deposunu doldurabilmek için akaryakıt istasyonlarına hareket ettiler. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, petrol istasyonlarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu ve bu kuyrukların yola kadar devam ederek uzamaya devam ettiği görüldü. Bazı kullanıcılar karştılaştıkları uzun kuyrukların 1 kilometreye kadar uzadığını ifade etti.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI BENZİNİ AŞTI

Akaryakıt zamları sonrası motorinin litre fiyatı benzini aştı. Ankara'da benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıktı. İstanbul'da ise benzinin litresi 7,76'dan 7,90'a, motorinin litresi de 7,53 liradan 7,94'e yükseldi.

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu - Haberler Ekonomi
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