Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var

06.09.2019 10:05

Üniversiteler, başarılı öğrencilerin peşinde. Bu nedenle tercih döneminde 6.000 TL'ye varan oranlarda burslar verildi. Burs verilen programların büyük çoğunluğu dolsa da şans ek yerleştirmede de devam ediyor. 2.500 TL'ye varan burslarla birlikte iş garantisi, yurt, kitap, bilgisayar, ulaşım gibi imkanlar sağlayan üniversiteler de var.

Burslardan öne çıkanlar şöyle:

ULAŞIM DESTEĞİ

Boğaziçi Üniversitesi: SAY puan türünde ilk 20, EA'da ilk 15, SÖZ'de ilk 10, DİL (İng.) puan türünde ilk 3'te yer alan öğrencilere burs veriliyor. Burs, 600 TL, 4 kişilik dairede tek kişilik odada konaklama, yemek, kitap desteği, SİNEBU Sinema Salonu'na, Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu'na ücretsiz üyeliği kapsıyor. SAY, EA ve SÖZ puan türlerinde ilk 3'te yer alan ve DİL (İng.) puan türünde birinci olan öğrencilere uluslararası değişim programlarında deniz aşırı ülkeler için 5.000 TL, diğer ülkeler için 2.000 TL tutarında uçak ücreti desteği de sağlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi: İTÜ'yü 1. sırada tercih edip lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere İTÜ Başarı Ödülü veriliyor. Türkiye 1-50 başarı sırasındakilere ayda 2500 TL, bilgisayar, İTÜ ARI-TEKNOKENT'te şirket açma önceliği, konaklama olanağı sağlanıyor. 51-100'dekilere 2000 TL, 101-200 arasındakilere 1500 TL, 201-500 arasındakilere 1000 TL, 501-1000 arasındakilere de 600 TL burs veriliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: İlk 10'a giren öğrencilere 2000 TL, ilk 50'ye 1500 TL, ilk 500'e 900 TL burs imkanı sağlanıyor. Ayrıca bu öğrenciler, ücretsiz konaklama, bilgisayar, uçak bileti de dahil olmak üzere bir defaya mahsus yurt dışında staj yapma veya uluslararası değişim programlarında en az bir dönem yurt dışında okuma önceliği gibi imkanlardan yararlanabiliyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programına yerleşen ve kayıt yaptıran, puan sıralamasına göre ilk 10 öğrenciye 8 ay süreyle aylık 500 TL burs veriyor. Herhangi bir işte çalışanlar kriterleri sağlasa bile bu burstan yararlanamayacak. Üniversite ayrıca Su Ürünleri Mühendisliği'ne yerleşen ve kayıt yaptıran ilk 10 öğrenciye, 8 ay süreyle 500 TL burs sağlıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi: Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kimya, Lif ve Polimer, Makine, Metalurji ve Malzeme mühendisliklerine en yüksek puanla yerleşen ilk 5'er öğrenciye 9 ay boyunca aylık 500 TL burs sağlıyor. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği'ne en yüksek puanla yerleşen ilk 3 öğrenciye 9 ay boyunca aylık 800 TL burs verilecek.

KONAKLAMA İMKANI

Bursa Uludağ Üniversitesi: İlahiyat Normal Öğretim programına en yüksek puanla yerleşen ve kesin kayıt yaptıran ilk beş öğrenciye 9 ay süreyle aylık 500 TL öğrenim bursu veriliyor. Bursa ili dışında ikamet etmekte olan öğrenciler için ise Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasında yer alanlara ücretsiz konaklama imkanı sağlanıyor. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği veriliyor.

Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı örgün öğretimini, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı örgün ve ikinci öğretimini YKS sonucunda ilk üç sırada kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere de 400 TL burs veriliyor.

TEKSTİLCİLERE MAAŞ

YÖK ile Tekstil İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında imzalanan protokole göre ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla YKS yerleştirme puanına göre burs verilecek.

YKS puanına göre ilk 20 bindekilere 1.828 TL, tekstil mühendisliğine 20-50 bin ve deri mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşenlere 1.280 TL tekstil mühendisliğine 50-80 bin ve deri mühendisliğine 60-100 bin arasında yerleşenlere 914 burs verilecek.

Ayrıca bu öğrencilere tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi de sunulacak. (Milliyet)