KAÜ BESYO'da Özel Yetenek Sınavları Başladı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda (BESYO) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. Sınavlara 1400 aday başvurdu ve 200 kişi alınacak.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda (BESYO) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

BESYO Spor Salonunda başlayan sınavlara, 1400 aday başvurdu.

Özel yetenek sınavına tabi tutulan öğrencilerden, beden eğitimi öğretmenliği, antrenör ve spor yöneticiliği bölümlerine milli sporcu kontenjanı dahil olmak üzere 200 kişi alınacak.

Sınavlar yarın sona erecek.