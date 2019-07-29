Efsanelerden Fenerbahçe'ye Audi Cup öncesi destek
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenecek Audi Cup'a katılacak Fenerbahçe'ye, efsane futbolculardan destek geldi.
Sarı lacivertli takımın tarihinde önemli bir yere sahip olan Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete turnuvada destek olmak adına Münih'e geldi. Alex de Souza; Tuncay Şanlı ve Hooijdonk ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.
SON İDMANI TAKİP ETTİLER
Ayrıca üçlü, sarı lacivertlilerin turnuva öncesi yaptığı son antrenmana da katılarak oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (19)
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CEMALÉ:Dogrudan:Sizdeki ezilmisligi, kuzeyden görûyorum, :Ne yaparsaniz, yapin bu zombiyi, bu ezilmisligi, bu farkli maglubiyetleri, duzelttemiyeceksiniz. Siz , ugrasirken, biz yenilerini size yuklemeye, yerlestirmeye , devam edecegiz. Bosuna umutlanmanKuzeyden, Dogruyu soyleyen:Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adnan oktarda efsanenizdir oda gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ali efendi bizim efsanelerimiz daima yanımızda sizinkiler amerikanın dışına çıkamıyor2 Yayından Kaldır
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Sizin efsaneleriniz bu ülkeye bile giremiyorYayından Kaldır
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Audi yi bilmem Bayern Münih bunlara bir otoban çektirir Koç da bunları da otobüse bindirirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu fenerin başkanının adı neydi ya.Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
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ali topu tut1 2 Yayından Kaldır
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Türkiye''ye en fazla istihdam sağlayan bir çok insanın ekmek yediği holdingin aile üyesi. Bilmem anlatabildim mi ;)3 Yayından Kaldır
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AUDI CUPTA 30 7 2019 FENEViN üZERiNDEN ALAMAN PANZERi 11 GOLLEN GECECEK GAYSERiDEN BETTER OLACAKLAR HATTA BU SKOR SONUCU FENEVi TURNUVADAN ATTIRIP SOLUGU TOPUKLAR YAYLASINDA ALIP SAMPiYONLAR MüZiGiNi DiNLEMEYE DEVAM2 7 Yayından Kaldır
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Ali koyun.3 1 Yayından Kaldır
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