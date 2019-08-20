Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın uğruna 11 yıllık evliliğini yıktığı sevgilisi Edvina Sponza, Kutluay'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

20.08.2019 14:32
Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu

İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evli olduğu dönemde Edivana Sponza ile aşk yaşamaya başladı. Yıllardır ilişkilerine devam eden çiftten Edvina Sponza, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

KORUMA KARARI ALDIRDI

2. Sayfa programının haberine göre; Edvina Sponza sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğünü iddia ederek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Edvina, Kutluay hakkında 3 aylık koruma kararı aldırdıktan sonra yayın yasağı çıkarttırdı.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkaran çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Ayrılık haberlerinin ardından İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, 1 hafta önce Kuruçeşme'de bir restoranda baş başa yemek yiyerek iddiaları yalanlamıştı.

Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu
Kaynak: Diğer
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)

  • SEREN CANJ:
    Bunları bu kadınlar anlamıyor bunlar normal erkek değil gizli saklı iç dünyaların da birşeyler yapıyorlar sonra pişmanlık ve en yakınına şiddet sonuç bu
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • YETMİŞÜÇ:
    İbrahim''e sağlam bir meydan dayağı gerekiyor. böyle ünlüler hiç komaya girecek kadar dayak yemediklerinden adam olmuyorlar dayak cennetten çıkmadır.
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.