Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu

20.08.2019 14:32

İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evli olduğu dönemde Edivana Sponza ile aşk yaşamaya başladı. Yıllardır ilişkilerine devam eden çiftten Edvina Sponza, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

KORUMA KARARI ALDIRDI

2. Sayfa programının haberine göre; Edvina Sponza sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğünü iddia ederek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Edvina, Kutluay hakkında 3 aylık koruma kararı aldırdıktan sonra yayın yasağı çıkarttırdı.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkaran çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Ayrılık haberlerinin ardından İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, 1 hafta önce Kuruçeşme'de bir restoranda baş başa yemek yiyerek iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Diğer