Eczacıbaşı VitrA, Motta'ya veda etti
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Eczacıbaşı VitrA, Motta'ya veda etti

Eczacıbaşı VitrA, Motta'ya veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, sözleşmesi sona eren Başantrenör Marco Motta ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, sözleşmesi sona eren Başantrenör Marco Motta ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eczacıbaşı Vitra, 2017-2018 sezonundan bu yana takımın başında bulunan Marco Motta'ya veda etti. Eczacıbaşı VitrA, Brezilyalı antrenöre teşekkür edilen bir video yayınlayarak deneyimli çalıştırıcıya veda ederken, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne adım attığı 2004 yılından bugüne, kulübümüze çok değerli katkıları bulunan Marco Aurelio Motta ile olan sözleşmemiz sona ermiş bulunmaktadır. Kariyeri boyunca öğretmenliği, liderliği, çalışkanlığı ve özverisiyle etrafındaki herkese ilham veren, hayatı boyunca Eczacıbaşı Spor Kulübü ailesinin bir ferdi olarak göreceğimiz Marco Motta'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz."

Motta, 2018 CEV Kupası, 2019 AXA Sigorta Kupa Voley ve 2018'den 2020'ye kadar üç sene üst üste Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti. Motta, aynı zamanda FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ikincilik (2019) ve bir üçüncülük (2018) elde etmişti. - İSTANBUL

Eczacıbaşı VitrA, Motta'ya veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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