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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Ece Üner, Spor

Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter

Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde tüm uyarılara rağmen liglerin ertelenmemesi ve Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı ve TFF'yi eleştirdi.

25.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:18
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili, Terim'in ve birçok kişinin uyarılarına rağmen lig maçlarını ertelemeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na "Bu ayıp da bize yeter galiba" diyerek tepki gösterdi.

"BU AYIP DA BİZE YETER GALİBA"

"Bugün herhangi bir yabancı gazetenin manşetini hayal edin" diyen Üner, "Avrupa'da maçların en son ertelendiği liglerden Süper Lig'de görevi futbol ve futbolcuları gözetmek olan futbolu ve futbolcuları Korona'dan korumak için uyaran ülkenin en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bu ayıp da bize yeter galiba" ifadesini kullandı.

TERİM BASIN TOPLANTISINDA İSYAN ETMİŞTİ

Avrupa'da ve dünyada üst düzey liglerin çoğu tüm dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişken Türkiye'de edilmemiş ve 15 Mart'ta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanmıştı.

0-0 berabere biten maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamasında futbolcularını kast ederek"İki hafta sonra milli takım arası var. O zamana kadar erteleseydiniz. Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Ülke olarak yeri geldiği zaman her yerde beraber olabiliyoruz, burada neden olamayalım?"demişti.

Terim, "Bizim canımız, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter

Haberin Videosu:

Show TV spikeri Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter

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Haber Yorumları (10)
500
KARA: O YABANCI MANŞETLER YAZAN ÜLKELERİN SON DURUMUNA Bİ BAK İSTERSEN SONRA KENDİ ÜLKENİ ELEŞTİR. BU SADECE TFF NİN ALDIĞI Bİ KARAR DEĞİL AYRICA GÜCÜN YETİYOSA ÜST MERCİLERİDE ELEŞTİR BAKALIM.
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MURTAZA: Bu kadının yorumlarını severim sevdiğim biridir ama ilk kez hoşnut olmadım bu yorumundan. O kadar kişi çalışmak zorunda diyeceksin ki futbol zarari bir şey değil o zaman diğer zaruri olmayan eğlence sektöründeki herkes neden böylesine istisnai bir durumda dinlendirilmiyor. Yılda 52 haftanın 2 haftalık iznini çıkın hadi 2 bayramda 2 hafta tatil iznini çıkın 48 hafta kesintisiz çalışıyoruz ama nedense ekstra 2 hafta herkesin gözüne batıyor.
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ADMAN: Bize daha fazla Ece Üner, ler lazim.
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SELCUK: Yuru isine diyerleri Turkiye cumhuriyeti vatandasi deyilmi hanim efendi yalakalik yapma insan gibi haber sunculugu yap Turkiye cumhuriyeti fatih terimden ibaret deyildir Diyer viruse yakalananlari insandan saymiyorsunuz demekki
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CACA: cahil hemen belli oluyor maho ve 1234 belliki fanatik yobazları sırf gs istedi diye kabul etmediler federasyonun lobiçileri vicdanınız rahatmı sizlerin aileside olabilirdi spor camiasının lobiçilerine sözüm
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MAHO: Sen sadece işini yap. o maçta sadece Terim mi vardı da virüsü kaptı. Bilmiş bilmiş konuşursunuz
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KAYA BEY: Harbi ismin gibi MAHOSUN LÂ
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1234: Şu herif için verdiğiniz tepki birde Vatandaş için verseniz ya
Cevap Yaz 10 13 Yayından Kaldır
SARI: Cesur spiker hayranım yorumlarına evimin haber kanalı show
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
ORHAN EROL: KOVİD 19 italya gıbı olmadan ohal ilan edılsın bakın sıkıntı var ufak ama buyuk olursa kımse karsısında duramaz ben esnafım 20 gun evde kalsam bısey olmaz hepsı ıcerde ama bakıyorum hukumet bu işi tilkiligi vuruyor ama bedelı agır olur ucuz atlatalım ama bu sekılde atlatamazık sıkıntı cok buyuk halk kendı ohal ılan etsın dıyor hukumet yanlıstır pısman olmadan sokaga cıkmaya yasak gelsın
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500
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