Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut İstifa Etti
Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut istifa etti. Sportif Direktör Ali Ravcı, "Hocamız ile yönetim kurulumuz dünkü Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardı." dedi.
Dün Galatasaray maçı sonrası istifa edeceği sinyallerini veren Erol Bulut, bugün kulüp yönetimi ile görüşerek görevini bıraktı. 5-2'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası acilen toplanan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin durumunu görüşerek karara bağladı. Toplantı sonrası yönetimle karşılıklı anlaşmaya varılarak Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrıldığı öğrenildi.
"FUTBOLDA BU TÜR AYRILIKLAR HER ZAMAN VARDIR"
Sportif Direktör Ali Ravcı, Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını doğrulayarak, "Hocamız ile yönetim kurulumuz dünkü Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Tabi gelinen süreç, hepimizi derinden üzmektedir. Erol hocamızla ile önemli başarılara imza attık, güzel günler geçirdik. Ama futbolda bu tür ayrılıklar her zaman vardır bundan sonrada da olacaktır. Bu anlamda kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah alınan bu karar her iki taraf için hayırlı olur" diye konuştu. Ravcı, ayrıca takımın Kasımpaşa maçına Erol Bulut'un yardımcıları nezaretinde hazırlanacağını ifade etti.
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Erol Bulut Fenerbahce ye Dogru DiyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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fenere gel dostumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hadi hayırlısı fenere gelir inşallahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam süper idare ediyordu malatya seneye kümedeCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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EROL MEROL BİLMEMDE ANKARA DİKKAT ETSİN NE ASGERİ POLİTİKAYLA OYNUYOSUN 34 TBMM 01 İN KENDİSİYİM ARA BENİ BUL SONRA HAZİNEDE AÇIK ÇIKARSA CANINIZI YAKARIMCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır