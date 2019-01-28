E.yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara Transferi İçin Haber Bekliyor

Spor Toto Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor, Fulham'ın santraforu Aboubakar Kamara için beklemeye geçti. Sarı kırmızılı yönetim, Kamara ile her konuda anlaşma sağlarken, kulübüyle olan pürüzün henüz giderilememiş olması nedeniyle transfer şuana kadar gerçekleşmedi.

E.Yeni Malatyaspor'un transfer etmek istediği Aboubakar Kamara ile ilgili yönetim beklemeye geçti. E.Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde Fulham'ın santraforu Aboubakar Kamara'nın transferini bitirmek için İngiltere'ye gitmişti.

Kamara ile her konuda anlaşma sağlayan sarı kırmızılı yönetim, Fulham'ın oyuncuyu İngiltere Championship'ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sundu ve transferde beklemeye geçti.

Fulham, santrafor Aboubakar Kamara'nın İngiltere Premier Lig'den teklif veren kulüplerle, E.Yeni Malatyaspor'a girmesini isterken, Kamara ise E.Yeni Malatyaspor'a gelmek istiyor. Bu noktada E.Yeni Malatyaspor kulübü, Kamara ile anlaşma sağlasa da, transfer tamamlanamadı.

İngiltere ekibi Aboubakar Kamara'yı kadro dışı bırakırken, E.Yeni Malatyaspor yönetimi ise Fulham kulübünün vereceği son kararı bekliyor. Sarı kırmızılı takım, Kamara'nın transferinde olumsuz bir yanıt almaları halinde başka bir yabancı santrafor ile anlaşmayı planlıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA