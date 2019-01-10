E-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi İçin Son Kayıt Tarihi 13 Ocak!

İş Bankası Workup ana sponsorluğunda 21 Ekim 2018'de düzenlenenilk ve tek dijital girişimcilik zirvesi olan e-Founder, "Sosyal Etki Paneli", "Teknolojinin Gücü Paneli", "Girişimcilik Programı Paneli" ve ilham verici konuşmaların yanı sıra case çalışmalarının, workshopların ve networking alanlarının da bulunduğu harika bir etkinlik oldu.

E-FOUNDER NEDİR?

e-Founder iki aşamadan oluşan dijital girişimcilik zirvesi ve yarışmasıdır. İlk aşama, interaktif bir şekilde gerçekleşecek workshoplar, paneller, konuşmalar, networking alanları ve daha fazlasından oluşan herkese açık tek günlük bir zirve; ikinci aşama ise, zirve gününden başlayıp final gününe kadar devam eden yarışma sürecidir. Yarışma süreci, girişimcilikle temel konuların işlendiği Meetup'lardan, Bootcamp'den, mentörlük sürecinden ve yarışma finalinden oluşur.

E-FOUNDER NEYİ HEDEFLER?

İnternet ile iç içe yaşayan elinden telefonu düşürmeyen bizler birer girişimci olabilir miyiz? Teknolojiyle değişen Dünya'da bir girişimci gibi düşünebilmenin önemi her geçen gün artıyor. e-Founder ile amacımız; kendimizi keşfetmek, yaparak öğrenmek, sosyalleşmek, takımızı kurmak ve sonunda bu ekosistemin parçası olmak...

KİM TARAFINDAN DÜZENLENİR?

e-Founder, Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK) ve Bilişim Kulübü (COMPEC) iş birliği içerisinde düzenlenen bir etkinliktir. e-Founder'ın kendisi de iki öğrenci kulübü tarafından hayata geçirilmeye çalışılan Boğaziçi Üniversitesi'nin girişimcilik markası olmayı hedefleyen bir girişimdir.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KİM KAZANDI

e-Founder 2017 Kazananları

Meta-lol

Meta-LoL, League of Legends (LoL) oyuncularının, oyunun modasını (meta) takip edebilecekleri bir içerik platformudur. Meta-LoL içerisinde kullanıcılar için özel olarak üretilmiş rehber, istatistik, test ve bilgilendirici içerikler bulunuyor. League of Legends oyuncularının hem eğlence hem de bilgilenme ihtiyacını karşılıyor.

Scoutium

Futbolcuların keşfedilmesini sağlayan bir girişim olarak hizmet veren Scoutium, 1 milyon dolar yatırım aldı.Efe Aydın, Emre Ün ve Safa Yerliyurt tarafından "Karanlıkta kalmış futbolcuları keşfetmek" vizyonu ile kurulan Scoutium, şu an 25 futbol kulübü ile çalışıyor.

E-FOUNDER 2018'İ KİM KAZANDI

PAW evcil hayvan sahibi olmak isteyenlerin bu isteğini evcil hayvan yetiştirme ve yarıştırma AR teknolojisiyle çalışan mobil oyun olarak eğlenceli bir şekilde çözüyor. İdeal Teklif, satın alma yapan şirketler veonlara tedarik sağlayan firmalar için ters pazar yeri modeliyle çalışan web tabanlı bir yazılımdır.

E-FOUNDER ZİRVESİ (21 EKİM 2018)

Zirveye ilgi yoğundu. Tek günlük zirvede panel ve konuşmaların yanısıra networking oyunları, workshoplar, pek çok startup ve case çalışmaları yer aldı.