Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı
Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala, Atletico Madrid maçında attığı golden sonra yedek kulübesinde oturan Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı. Dybala, jestin ardından Merih'e sarılarak gol sevincini arkadaşıyla paylaştı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Juventus, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
DYBALA'DAN MERİH DEMİRAL'A ASKER SELAMI
Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi. Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı. Bilindiği üzere UEFA, Milli Takım'ın Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada attığı golden sonra verilen asker selamına soruşturma başlatmıştı.
Haber Videosu: Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı