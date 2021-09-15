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Düzcespor'un isim sponsoru oldu

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Düzcespor'un isim sponsoru oldu

DÜZCE (İHA) – TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor'un yeni isim sponsoru Bitexen Teknoloji oldu.

DÜZCE (İHA) – TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor'un yeni isim sponsoru Bitexen Teknoloji oldu.

Düzcespor'un yeni isim sponsoru belli oldu. Bitexen Teknoloji ve Düzcespor arasındaki isim sponsorluğu anlaşması Kulübün Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile hayata geçirildi. İmza töreninde konuşan Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu, Düzcespor'un yanında olan Kemal Cenk Erdem'e teşekkür ederek "Allah bu yolda bizi ve başarılarımızı daim eylesin" dedi. Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ise "Biz de isim olarak sizin yanınızda yer almaktan gurur duyuyoruz. Umarız çok başarılı bir sezon geçiririz. Yolunuz açık olsun, biz de yanınızda olmak istedik" diye konuştu. Konuşmanın ardından ise imzalar atılarak Düzcespor'un isim sponsoru Betexen oldu. - DÜZCE

Düzcespor'un isim sponsoru oldu

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Haber: Düzcespor'un isim sponsoru oldu - Haberler Spor
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