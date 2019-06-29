Dusko Tosic, Jelena Karleusa'dan intikamını, Sırp şarkıcı Katarine'nın fotoğraflarını beğenerek aldı

Bir süredir boşanacakları konuşulan Jelena ile Tosic'in arasına şimdi de Sırp şarkıcı Katarine Grujic girdi. Jelena, Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğendiğini görünce kıskançlık krizleri geçirdi. İkili, şiddetli bir kavgaya tutuştu.

YASAK AŞKINI DA KISKANMIŞTI

Jelena'nın geçtiğimiz aylardaçıplak görüntüleri ortaya çıkan futbolcu Ognjen Vranjes de, Mayıs 2018'de Katarine Grujic'le kısa süreli yakınlaştı. Daha önce Grujic'e sosyal medyada övgüler yağdıran Jelena, o dönem Vranjes'e, "Talihsizliğe çiçek gönderiyorsun. Onun korkunç silikon dudaklarını öpüyorsun" diye mesajlar göndermişti.