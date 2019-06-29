Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor

Kekik ihracatının başkenti 'Denizli'

Denizli'deki kekim üretiminden bu yıl 50 milyon dolar gelir bekleniyor

Düşük maliyet yüksek getiri ürünü 'Kekik' Denizli'den dünyaya ihraç ediliyor

Kekik, tütüne alternatif oldu, 1 yıl ekilip 9 yıl ürün veriyor

DENİZLİ - Dünya'da üretilen kekiğin yüzde 75'inin Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ının yetiştirildiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üreticiler, kekik hasadına hazırlanıyor. Bölgede 130 bin dekar alanda 4 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kekikten bu yıl yaklaşık 14 bin ton üretimden 50 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

Denizli'de son yıllarda tütüne alternatif olarak üretilen kekik, Türkiye ve Dünya'daki kekik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Pamukkale İlçesinin kırsal mahallelerinde toplam 130 bin dekar alanda üretilip, Dünya'daki kekik üretiminin yüzde 75'ini Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ınını oluşturuyor. Bölgede 4 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kekikten bu yıl yaklaşık 50 milyon dolar gelir bekleniyor. Mart ve Nisan aylarında ekilip verimine göre 8-9 yıl ürün veren kekik için üreticiler önümüzdeki günlerde yapılacak hasat için son hazırlıklarını yapıyor.

"Katma değeri yüksek bir ürün"

Bölgede kekiğin doğadan alınan tohumların tarlalara dikimiyle başlandığını belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kekiğin çiftçilerimizin refah seviyesini yükselten, katma değeri yüksek, bir ürün olduğunu söyledi. Denizli'de 130 bin dekarlık bir alanda kekik üretimi gerçekleştiğini aktaran Başkan Gemici, "Yaklaşık 4 bin 500 aile geçimini kekikten sağlıyor. Katma değer olarak düşündüğümüzde 50 milyon dolarlık bir katma değerden bahsediyoruz. Ülkenin kekik olarak ihracata giden ürününün yüzde 75'i, Türkiye üretiminin de yüzde 90'ı bu bölgede gerçekleşiyor. Bölgede 14 bin ton civarlarında kekik rekoltemiz var" dedi.

"10 gün sonra yapılacak hasat için yabancı otlar temizleniyor"

Kekiğin dikilmesinden itibaren 8-9 yıl verimli olduğunu kaydeden Başkan Gemici, "Kekik bitkisi dikilişinden yani fidenin araziye dikilmesinden itibaren verimli olarak 8-9 yıl verimli dönemi olur. Sonrasında arazide verim düştüğü zaman o arazi bozularak tekrar yeniden bir ekim sahası oluşturulur. İçinde bulunduğumuz bahçe kekik tarlasında elle yabancı ot temizliği yapıyor. Bu temizliğin bitmesinden on günlük süre içerisinde yoğun bir hasat dönemi başlayacak" şeklinde konuştu.

"Tütünü bıraktım, kekiğe geçtim"

Kekik üreticisi İsmail Durmaz, tütünü bırakıp kekiğe geçtiğini ifade ederek, "1999 yılında tütünü bıraktım, 2002'de kekiğe geçtim. Ondan sonra böyle devam ediyoruz. Yaklaşık 20 dönüm kekiğim var. 5 veya 6 ton verim bekliyoruz. Bu sene kekikler zayıf. Ayın 15'inden sonra hasada başlayacağız. Ondan sonra bunun fiyatına iyi olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA