Dünyada en fazla doğal gaz rezervi Rusya'da ama en fazla üretim yapan ülke ABD

Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38,9 trilyon metreküple Rusya oldu.

"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 196,9 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor. En fazla doğal gaz rezervi 75,5 trilyon metreküple Orta Doğu bölgesinde yer alırken bunu 62,8 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğal gaz rezervine sahip bölge ise 3,9 trilyon metreküple Avrupa oldu.

EN FAZLA REZERVİ OLAN ÜÇ ÜLKE

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38,9 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 31,9 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE LİDER ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 831,8 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 20'si ABD'de üretildi. Bu ülkeyi 669,5 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen üretimde 239,5 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl doğal gazda rezerv ve üretim bakımından ilk 10'a giren ülkeler ise şöyle:

En fazla gaz rezervine sahip ülkeler Doğal gaz miktarı (trilyon metreküp) Rusya 38,9 İran 31,9 Katar 24,7 Türkmenistan 19,5 ABD 11,9 Venezuela 6,3 Çin 6,1 Birleşik Arap Emirlikleri 5,9 Suudi Arabistan 5,9 Cezayir 4,3

En fazla doğal gaz üreten ülkeler (2018) Üretim miktarı (milyar metreküp)

ABD 831,8 Rusya 669,5 İran 239,5 Kanada 184,7 Katar 175,5 Çin 161,5 Avustralya 130,1 Norveç 120,6 Suudi Arabistan 112,1 Cezayir 92,3

Kaynak: AA