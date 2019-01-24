Dünyaca Ünlü Sporcu Yoel Romero, Acun Ilıcalı'nın Exatlon Yarışmasına Katıldı

Geçen sezon antrenmanlarını yaptığı salonda her gün Exatlon izleyen Yoel Romero'nun Exatlon yarışmasına katılması UFC'de 'ABD'li karma dövüş sanatları organizatör şirketi) Amerika ve Instagram'da büyük yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı'dan kendisini gururlandıran olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

YARIŞMA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

UFC ve MMA dünyasının en önemli ismi Conor Mcgregor, Yoel'in Instagram gönderisine yorum yaparak Exatlon macerasına destek verdi. Yoel Romero Mayıs ayında Exatlon yarışmasının bitiminden sonra merakla beklenen UFC ünvan maçına çıkacak... Dün ilk bölümü yayınlanan yarışma büyük ilgi gördü.

"BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Acun Ilıcalı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından "UFC'nin en büyük yıldızlarından Yoel Romero, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmamıza katıldı. Dövüş dünyasının en önemli isimlerinden birini yarışmamızda görmenin gururunu yaşıyoruz. Yoel'e başarılar diliyoruz" notuyla paylaştı.