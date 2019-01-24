Dünyaca Ünlü Sporcu Yoel Romero, Acun Ilıcalı'nın Exatlon Yarışmasına Katıldı
UFC'nin yıldızlarından Yoel Romero, Acunmedya'nın yapımcılığını üstlendiği, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmasına katıldı. Haberi duyuran Ilıcalı, "Gurur yaşıyoruz" notuyla paylaşımda bulundu.
Geçen sezon antrenmanlarını yaptığı salonda her gün Exatlon izleyen Yoel Romero'nun Exatlon yarışmasına katılması UFC'de 'ABD'li karma dövüş sanatları organizatör şirketi) Amerika ve Instagram'da büyük yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı'dan kendisini gururlandıran olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
YARIŞMA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
UFC ve MMA dünyasının en önemli ismi Conor Mcgregor, Yoel'in Instagram gönderisine yorum yaparak Exatlon macerasına destek verdi. Yoel Romero Mayıs ayında Exatlon yarışmasının bitiminden sonra merakla beklenen UFC ünvan maçına çıkacak... Dün ilk bölümü yayınlanan yarışma büyük ilgi gördü.
"BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"
Acun Ilıcalı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından "UFC'nin en büyük yıldızlarından Yoel Romero, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmamıza katıldı. Dövüş dünyasının en önemli isimlerinden birini yarışmamızda görmenin gururunu yaşıyoruz. Yoel'e başarılar diliyoruz" notuyla paylaştı.
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Adanalı gibi kendini allahın adamı zannediyor avuntular yapıyor zavallıCevap Yaz Yayından Kaldır
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yav bu ismi çokmu aramışlar acun ne demek bilen varmı.macun der gibi.adamın isminde hayır yokki kendinde hayır olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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ACUR CUGUM SENIN ORTAGIN FRANSUAYI CIKARSAYDIN DAHACOK ILGI VE BILGI QLIRDIN KARIN COK MEMNUN ONDAN SEN PSRAYLA KAR INNI MUTLU EDEMEDIN ELIN OGLI NAS IKIL MEMNUN EDIYOR PARANIZI ALIYOR KARININ DUASINIDA ALIYOR ACURCevap Yaz Yayından Kaldır
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Lakin tanımıyozCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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en lüzumsuz adam:acundur.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır