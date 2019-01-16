Dünyaca Ünlü Spor Modeli Estefania Pereira'nın 2 Yıldır Sevgilisinden Şiddet Gördüğü Ortaya Çıktı
Dünyaca ünlü spor modeli 27 yaşındaki Estefania Pereira, 2 yıldır erkek arkadaşından şiddet gördüğünü açıkladı.
Dünyaca ünlü spor modeli Estefania Pereira, 2 yıldır erkek arkadaşı tarafından dövüldüğünü açıkladı.
Spor modeli Estefania Pereira, Instagram sayfasında çok çarpıcı paylaşımlarda bulundu.
2 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ
Pereira, 2 yıldır şiddet gördüğünü açıkladı. Diğer kadınlara yaşamlarında şiddeti kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan model, "Sağlıklı hissetmeye başladım, kalbim iyileşti ve ben iyiyim" dedi.
"HAYATIMIN EN KÖTÜ 2 YILIYDI"
Instagram paylaşımlarının altına açıklamalarda bulunan Pereira, "Hayatımın en kötü 2 yılıydı. Öldüğümü hissettim ama şimdi hayatımı farklı görüyorum ve kendime saygı duyuyorum" notunu yazdı.
YORUMLAR (17)
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dürbünlü boş yapıyorsun ne alaka avel misin ?gerici zihniyet seni @dürbünlüCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yine arkadaştan bahsediyor,,,en gıcık oldugum kelime erkek arkadaş yada kız arkadaş,,,yav ya kocam diyeceksin yada karım demelisin..tüm belaların nikahsız yaşamaktan ileri geldiğini ögrenin artık yahu.Cevap Yaz 26 30 Yayından Kaldır
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karşınıza adam gibi biri çıksa yok şurası hoşuma gitmedi yok burası hoşuma gitmedi parasını hayatını herşeyini yersesiniz hayatları mahfedersinz zevkinize göre birini bulduktan sonrada kötü davrandığında da ağlamayın müstahak . . .Cevap Yaz 15 8 Yayından KaldırBEHLUSVSBİHTER: aynen öyle!2 2 Yayından Kaldır
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Sadece siddet dovmekle olmaz psikolojik siddette ayni suc gurubuna girmeliCevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır