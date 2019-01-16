Dünyaca Ünlü Spor Modeli Estefania Pereira'nın 2 Yıldır Sevgilisinden Şiddet Gördüğü Ortaya Çıktı

Dünyaca Ünlü Spor Modeli Estefania Pereira'nın 2 Yıldır Sevgilisinden Şiddet Gördüğü Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü spor modeli 27 yaşındaki Estefania Pereira, 2 yıldır erkek arkadaşından şiddet gördüğünü açıkladı.

Dünyaca ünlü spor modeli Estefania Pereira, 2 yıldır erkek arkadaşı tarafından dövüldüğünü açıkladı.

Spor modeli Estefania Pereira, Instagram sayfasında çok çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

2 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

Pereira, 2 yıldır şiddet gördüğünü açıkladı. Diğer kadınlara yaşamlarında şiddeti kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan model, "Sağlıklı hissetmeye başladım, kalbim iyileşti ve ben iyiyim" dedi.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 2 YILIYDI"

Instagram paylaşımlarının altına açıklamalarda bulunan Pereira, "Hayatımın en kötü 2 yılıydı. Öldüğümü hissettim ama şimdi hayatımı farklı görüyorum ve kendime saygı duyuyorum" notunu yazdı.

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YORUMLAR (17)

  • DÜRBÜNLÜ:
    Yine arkadaştan bahsediyor,,,en gıcık oldugum kelime erkek arkadaş yada kız arkadaş,,,yav ya kocam diyeceksin yada karım demelisin..tüm belaların nikahsız yaşamaktan ileri geldiğini ögrenin artık yahu.
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  • ALİ:
    karşınıza adam gibi biri çıksa yok şurası hoşuma gitmedi yok burası hoşuma gitmedi parasını hayatını herşeyini yersesiniz hayatları mahfedersinz zevkinize göre birini bulduktan sonrada kötü davrandığında da ağlamayın müstahak . . .
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    BEHLUSVSBİHTER: aynen öyle!
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