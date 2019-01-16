Dünyaca Ünlü Spor Modeli Estefania Pereira'nın 2 Yıldır Sevgilisinden Şiddet Gördüğü Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü spor modeli Estefania Pereira, 2 yıldır erkek arkadaşı tarafından dövüldüğünü açıkladı.

Spor modeli Estefania Pereira, Instagram sayfasında çok çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

2 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

Pereira, 2 yıldır şiddet gördüğünü açıkladı. Diğer kadınlara yaşamlarında şiddeti kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan model, "Sağlıklı hissetmeye başladım, kalbim iyileşti ve ben iyiyim" dedi.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 2 YILIYDI"

Instagram paylaşımlarının altına açıklamalarda bulunan Pereira, "Hayatımın en kötü 2 yılıydı. Öldüğümü hissettim ama şimdi hayatımı farklı görüyorum ve kendime saygı duyuyorum" notunu yazdı.