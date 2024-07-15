Üye Girişi
Haberler

Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prens William ve oğlu Prens George, İngiltere-İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Maç sırasında bir kadın, Prens'e yaklaşıp konuşmak istedi. Rahatsız olan William, 'sosis' diye mırıldandı, ki bu İngiliz kültüründe hafif bir hakaret olarak kullanılan bir deyimdir. Turnuva boyunca İngiltere takımının büyük destekçisi olan Prens, normalde resmi etkinliklerde kontrollü davranırken, bu kez kalabalıkla birlikte coşkulu tezahüratlar yaptı ve sevinç gösterilerinde bulundu.

Prens William, oğlu Prens George ile birlikte İngiltere- İspanya Euro 2024 final maçını izlerken ilginç bir olay yaşadı. Bir dudak okuma uzmanı, Prens'in gergin bir anında kullandığı ilginç bir İngiliz deyimini ortaya çıkardı.

Maç sırasında kimliği belirsiz bir kadın Prens'e yaklaşıp konuşmak istedi. William bu durumdan rahatsız oldu ve oturduğunda dişlerinin arasından "sosis" diye mırıldandı. Bu, İngiliz kültüründe hafif bir hakaret olarak kullanılan bir deyimdir.

William, turnuva boyunca İngiltere takımının büyük destekçisiydi. Çeyrek final maçını izlemek için Düsseldorf'a kadar gitti ve taraftarlarla birlikte coşkuyla tezahürat yaptı. Özellikle İngiltere'nin penaltılarla kazandığı maçta, alışılmadık şekilde duygusal tepkiler verdi.

Beden dili uzmanı Darren Stanton, William'ın her zamankinden daha rahat ve duygusal göründüğünü belirtti. Prens, normalde resmi etkinliklerde kontrollü davranırken, bu kez kalabalıkla birlikte tezahürat yapıp sevinç gösterilerinde bulundu.

Kral Charles da İngiltere takımına esprili bir mesaj gönderdi. Takımı tebrik ederken, "Son dakika golleri veya penaltı dramı olmadan kazanırsanız, ulusun kalp atışları rahatlar" diyerek şakacı bir dilde destek verdi.

Bu olaylar, Kraliyet ailesinin futbola olan ilgisini ve halkla olan yakınlığını gösterdi.

Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı

Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Prens William İspanya Magazin Spor Dünya Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500

Yorumlar (1)

Taş:

En fazla silly sausage yani şapşal sosis demiştir ki oğlunun yanında, İngiltere de çoğu insan bunu kendi ve başka çocuklar için kullanır, kesinlikle küfür mahiyeti yoktur, kafiyeli olduğu için kullanılır, tıpkı; silly billy, numpty, doughnut, cheeky monkey, little rascal, gibi gibi, bilginize

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title