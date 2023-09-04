"Videonun futbolcu Mbappé'nin okul yıllarında öğretmeninden azar işittiğini gösterdiği iddiası"

Sosyal medyada dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kylian Mbappé'nin okul yıllarında öğretmeninden azar işitiği hatta şiddet gördüğü iddia edilen video dolaşıma girdi. Video birçok kişi tarafından paylaşıldı ve milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Sosyal medya platformunda yıldız futbolcu Kylian Mbappé'nin okul yıllarında öğretmeninden azar işittiği ve şiddet gördüğü anların yer aldığı video paylaşıldı. Söz konusu video birçok kişi tarafından gerçek sanılıp paylaşıldı ve video milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Videonun üzerinde yazan kullanıcının hesabına ulaştığımızda görüntülerin deepfake yöntemiyle oluşturulduğu göze çarpıyor.

"French AI Covers" isimli sayfa tarafından oluşturulan video babası Wilfrid Mbappé'nin Kylian Mbappé'yi azarladığı şakası yapılarak paylaşılmış.

Orjinal video

Kylian Mbappé'nin yüzünün yerleştirildiği videonun orjinalinde Fransa'da viral olan ve bir adamın küçük bir çocuğa "Senin sorununu çözeceğim. Seni döveceğim," dediği görülüyor.

"French AI Covers" isimli sayfa Wilfrid Mbappé ve Kylian Mbappé'ye zarar verebilecek bir içerik üretmediklerini ve videonun tamamen parodi amacıyla hazırlandığını açıklamada belirtmiş. Söz konusu sayfada yıldız futbolcuyla ilgili farklı birçok parodi video görmek de mümkün.

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfake, İngilizce 'deep' yani 'derin' kelimesiyle, 'fake' yani 'sahte' kelimesinin birleşimi ile oluşturulan bir kavramdır. Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak videolar elde edilen söz konusu teknoloji, herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine izin veriyor. Konuşmaya yeni sözler eklenip çıkarılabilen programla, herhangi bir videodaki konuşmanın değiştirilmesinin, bir yazının ya da kelimenin kopyalanıp yapıştırılması kadar kolay hale geldiği iddia ediliyor.