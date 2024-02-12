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Kenyalı Maraton Şampiyonu Kelvin Kiptum Hayatını Kaybetti

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Kenyalı maraton dünya rekoru sahibi Kelvin Kiptum, bir araba kazasında hayatını kaybetti. Kiptum'un ölüm haberini eski başbakan Raila Odinga duyurdu. Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba da üzüntüsünü dile getirdi. Kiptum, 24 yaşında Amerika'nın Chicago kentinde düzenlenen maratonda rekor kırmıştı. Kazada Kiptum'un çalıştırıcısı Gervais Hakizimana da hayatını kaybetti.

Erkeklerde maraton dünya rekorunun sahibi olan Kenyalı atlet Kelvin Kiptum araba kazasında hayatını kaybetti.

Kiptum’un ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Raila Odinga verdi.

Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba da X’ten yaptığı paylaşımda “ Kenya bir mücevherini kaybetti. Söyleyecek söz bulamıyorum” mesajı verdi.

24 yaşındaki atlet Amerika’nın Chicago kentinde Ekim ayında düzenlenen maratonda 42 kilometreyi 2:00:35 derecede koşarak bu alandaki rekoru kırmıştı. Önceki rekor 2:01:09 ile yine Kenyalı Eliud Kipchoge’ye aitti.

Kiptum 2023’te Londra Maratonu’nu da kazanmıştı.

Kiptum ile birlikte çalıştırıcısı Gervais Hakizimana da aynı kazada hayatını kaybetti.

İkisinin içinde bulunduğu aracın Eldoret kentinde kaza yaptığı kaydediliyor.

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Seb Coe de yayınladığı mesajda şokta olduklarını belirtti ve Kiptum ile koçunun ailesi ile Kenya halkına baş sağlığı diledi.

Coe Kiptum’un “inanılmaz bir atlet” olduğunu ve geride “inanılmaz bir miras” bıraktığını da ifade etti.

Kiptum’a Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Yılın Atleti’ ödülü verilmişti.

24 yaşındaki atletin zirveye çıkışı çok hızlı oldu.

Atlet ilk maraton yarışını 2022’de koştu.

İlk uluslararası yarışına ise 2018’de ödünç aldığı koşu ayakkabıları ile katıldı.

Kelvin Kiptum'un Chicago Maratonu'nda kırdığı rekoru 2 saatin altına indirmeye hazırlandığı da kaydediliyordu.

BBC

Mehmet Kasapoğlu Chicago Kenya Dünya Ölüm Kaza Spor Dünya Güncel Haberler

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