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Copa America yarı finalinde Uruguaylı oyuncularla taraftarlar arasında kavga çıktı

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ABD'de oynanan Copa America yarı finalinde Kolombiya’nın galibiyetiyle biten karşılaşma sonrası bazı Uruguaylı oyuncularla taraftarlar arasında kavga çıktı. Premier Lig oyuncusu Darwin Núñez, Kolombiya taraftarlardan bazılarıyla yumruklaştı. Uruguay’da yayın yapan El Pais gazetesinin aktardığına göre, gerginlik Uruguaylı oyuncuların aile ve arkadaşlarının bulunduğu bölümde çıktı. Uruguay kaptanı José María Giménez, takım oyuncularının ailelerini korumaya çalıştığını savundu. Giménez tribündeki durumu 'felaket' olarak tanımlarken güvenliğin yetersiz olduğunu söyledi.

ABD'de oynanan Copa America yarı finalinde Kolombiya’nın galibiyetiyle biten karşılaşma sonrası bazı Uruguaylı oyuncularla taraftarlar arasında kavga çıktı.

Premier Lig oyuncusu Darwin Núñez, Kolombiya taraftarlardan bazılarıyla yumruklaştı.

Uruguay’da yayın yapan El Pais gazetesinin aktardığına göre, gerginlik Uruguaylı oyuncuların aile ve arkadaşlarının bulunduğu bölümde çıktı.

Uruguay kaptanı José María Giménez, takım oyuncularının ailelerini korumaya çalıştığını savundu.

Giménez tribündeki durumu "felaket" olarak tanımlarken güvenliğin yetersiz olduğunu söyledi.

“Polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık” diyen Giménez, “Bu içmeyi bilmeyen iki, üç kişinin suçuydu” açıklamasını yaptı.

Kavga anlarına ait görüntülerde Uruguay oyuncuları Ronald Araújo ve Mathias Olivera da görülüyor.

Kuzey Carolina’da oynanan maç Kolombiya’nın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

Güney Amerika Futbol Federasyonu’ndan (CONMEBOL) yapılan açıklamada futbol oyununu gölgeleyen her türlü şiddetin güçlü şekilde kınandığı vurgulandı.

CONMEBOL, “Saha içinde ya da dışında şiddete ve hoşgörüsüzlüğe yer yok” mesajını verdi.

Tribündeki kavga öncesi saha içinde de iki takım kafilesi arasında gerginlik yaşandı.

Ardından Uruguay yedek kulübesi üzerinde itiş kakışlar yaşanmaya başladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Darwin Núñez’in bu bölüme tırmanarak ulaştığı ve hızla Kolombiyalı taraftarlarla karşı karşıya geldiği görülüyor.

Bu sırada bazı taraftarlar gerilimin büyümesini engellemeye çalışırken, Kolombiya tarafından sıvı dolu plastik bardaklar atıldı.

Yine taraftarların çektiği görüntülerde Núñez’e bir yumruk atıldığı görüldü.

Núñez’in tribün kavgası sonrası saha içinde oğlunu kucağında tutarken görüntüleri de ekranlara geldi.

BBC yaşananlara ilgili bilgi almak için Núñez’in temsilcileri ile temasa geçti ancak henüz bir yanıt alınamadı.

Kolombiya kupanın finalinde Pazartesi günü Arjantin ile karşılaşacak.

BBC

Kolombiya El Pais Uruguay Kavga Uluslararası Spor Dünya Güncel Haberler

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