Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Belçika'ya taşınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Belçika'ya taşınıyor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Belçika'ya taşınıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin 8. rallisi Belçika'da koşulacak.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin 8. rallisi Belçika'da koşulacak. Dar, virajlı ve kaygan asfalt yollarda gözler şampiyona lideri Sebastien Ogier'in üzerinde olacak.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin 8. rallisi Belçika'da koşulacak. 13-15 Ağustos tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 295.78 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar bisiklet klasiklerinin de geçtiği Kemmelberg Tepesi'ni ve Monteberg tırmanışını da aşacak.

Asfalt rallisi olarak tanımlanan ve iptal edilen Britanya Rallisi yerine takvime dahil edilen Belçika Rallisi'nde pilotlar virajlı ve tozlu yollarda bitiş çizgisine en iyi zamanla gelmeye çalışacak.

Sezonun 8. rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Geride kalan 7 rallinin 4'ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 148 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier'i diğer Red Bull sporcuları Evans 111 puanla, Thierry Neuville ise 96 puanla takip ediyor. - İSTANBUL

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Belçika'ya taşınıyor
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Belçika'ya taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Meral Akşener Erdoğan Yüksek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Belçika'ya taşınıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 15:14:00. #1.16#

title