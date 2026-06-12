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Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest

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2026 FIFA Dünya Kupası için yaptıkları vize başvuruları reddedilen 100 Arjantinli taraftara televizyon hediye edildi. Taraftarlar turnuvayı stadyum yerine evlerinden takip edecek.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nı izlemek isteyen 100 Arjantinli taraftarın vize başvurusu reddedildi.
  • Vize alamayan taraftarlara maçları evlerinden izlemeleri için televizyon hediye edildi.

SPOT: 2026 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde izlemek isteyen 100 Arjantinli taraftarın vize başvurusu reddedildi. Yaşanan hayal kırıklığının ardından taraftarlara televizyon hediye edildi.

DÜNYA KUPASI HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nı tribünden takip etmeyi planlayan 100 Arjantinli taraftar, vize engeliyle karşılaştı. Turnuva için gerekli başvuruları yapan taraftarların vize taleplerinin reddedildiği belirtildi.

TARAFTARLARA SÜRPRİZ DESTEK

Vize alamadıkları için Dünya Kupası heyecanını yerinde yaşayamayacak olan taraftarlara dikkat çeken bir jest yapıldı. Yaşadıkları hayal kırıklığını bir nebze olsun telafi etmek amacıyla 100 taraftara televizyon hediye edildi.

MAÇLARI EVLERİNDEN TAKİP EDECEKLER

Dünya Kupası için yola çıkmaya hazırlanan taraftarlar, vize kararının ardından planlarını değiştirmek zorunda kaldı.  Hediye edilen televizyonlarla birlikte taraftarların turnuvayı evlerinden takip edeceği ifade edildi. Dünya Kupası heyecanının yaşandığı günlerde yapılan bu jest, futbol kamuoyunda dikkat çeken hikâyelerden biri olarak öne çıktı.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Dantes:

ya vize reddi yapan kurumlar da aynı taraftarlar gibi maç izlesin evde televizyonda hani adil olsun bari biri gidiyo biri evinde kalıyo çok da eğlenç değil bu durum ama yine de jestin güzel olduğu yok değil

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Haber YorumlarıAyşe Gül Gider:

vize reddi çok üzücü bir durum ama en azından televizyon hediyesi ile taraftarlar maçları izleyebilecekler bu iyi bir çözüm olmuş gerçi stadyumda olmak başka ama bu da bir şey

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Haber YorumlarıHarun Seferov:

biz de 78de kupaya gitmek istemiştik ama imkan olmadı bu tarz jestler insanı biraz olsun rahatlatıyo

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