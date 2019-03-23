Dün 5,84'le Zirve Gören Dolar, Yeni Güne Düşüşle Başladı

Dün güne 5,46 liradan başlayan dolar kuru, akşam saatlerinde 5,84 liraya kadar yükseldi. Dolar, yeni güne 5,76'la başladı. Euro ise 6,52'den işlem görüyor.

FED KARARI SONRASI DÜŞMÜŞTÜ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL dün 5.75'i test etti. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra oluşan işlemlerde dolar 5,84'ü gördü. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'e ulaştı.

DÖVİZDE SON DURUM

Amerikan Merkez Bankası'nın kararıyla 5,40 seviyelerine gerileyen dolar, hem dış hem iç siyasetteki gerilim nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Dolar, yeni günde 5,76'dan işlem görürken euro ise 6,52'den işlem görüyor.