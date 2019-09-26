Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi

26.09.2019 08:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi açıkladığı özel araçlarda sigara yasağı uygulaması hayata geçirildi. Birçok il ve ilçede trafik polisleri özel araçlarında sigara içtiklerini tespit ettikleri vatandaşlara 153'er TL para cezası kesti. Cezadan en çok etkilenen kent ise Kocaeli oldu. Kocaeli'de 239 araç sürücüsüne seyir halinde tütün mamulleri tüketmekten toplamda 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi. Uygulamalar Türkiye'nin 81 ilinde devam edecek. İşte "Dumansız Araç" projesinde dikkat çeken iller:

EN ÇOK CEZAYI KOCAELİ ÖDEDİ

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 573 personelle sürücüleri denetledi. 38 ayrı noktada yapılan denetimlerde bin 109 şahıs sorgulanırken 239 araç sürücüsüne seyir halinde tütün mamulleri tüketmekten toplamda 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen ve değişik suçlardan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Denetimlerde 660 araç kontrol edilirken 143 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 48 bin 431 TL para cezası uygulandı. 17 araç ise trafikten men edildi.

İLK CEZAYI BURSA ÖDEDİ

Bursa'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında aracında sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. Bu sürücüler, "Dumansız Araç" projesinde ceza ödeyen ilk sürücüler olarak tarihe geçti.

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerinin trafikte sigara içmesinin önüne geçmek için 'Dumansız Araç' uygulaması başlattı. Ataşehir'de yapılan uygulamada, direksiyon başında sigara içtiği tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddesi uyarınca 153 lira para cezası kesildi. Öte yandan araçta sigara içerken yakalanan bir sürücü, "Yakmadan önce aklıma gelmişti" derken, diğer sürücülere araçta sigara içmeme tavsiyesinde bulundu.

MARMARİS

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ve ekipleri dün gün boyu yaptıkları kontrollerde 200 araca sigara denetimi gerçekleştirdi.Jandarma ve polis ekipleri kontrol ettikleri 15 araçta sigara içildiğini belirleyerek cezai işlem uyguladı.

SİVAS

SİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan 'Dumansız Araç' uygulamasında araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153'er TL para cezası kesildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta araç içerisinde sigara içme yasağına ilişkin yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı, tütün mamulü tüketen 12 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

KARABÜK

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara ve GBT uygulaması yaptı.Sürücülerin hususi araçta sigara içmemesi gerektiğine dair uyarılar da ekipler tarafından yapıldı.

MARDİN

Mardin'de gerçekleştirilen 'Dumansız araç' uygulamasında araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira cezai işlem uygulandı.Mardin-Diyarbakır ile Mardin-Midyat yolları arasında gerçekleştirilen 'Dumansız araç' uygulamasında araçta sigara için sürücüler trafik polislerine yakalandı. Asayiş ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen uygulamada araçta sigara içen sürücüler 153 lira ceza kesildi. 20 ekip, 42 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 757 araç ve sürücüsü denetlendi. 49 araç ve sürücüsüne 19 bin 222 lira idari trafik para cezası uygulandı.

UŞAK

Uşak'ta "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi. Ceza kesilen bazı sürücüler duruma tepki gösterirken, bir o kadar da şaşırdılar.

EDİRNE KEŞAN

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Sigara içtiği tespit edilen 6 sürücüye para cezası kesildi. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ve Meslek Lisesi kavşaklarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 65 araçta kontrol yaptı. 87 kişinin GBT sorgulaması yapılan kontrolde sigara içtiği belirlenen 6 sürücüye Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153'er lira ceza kesildi.

DENİZLİ

Denizli'de polis tarafından özel araçlara yönelik sigara denetimi uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında araçlarında sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücüler uygulamadan haberlerinin olmadığını savunup, duruma şaşırdılar.Denetimlerde ceza kesilen sürücülerin birçoğu uygulamaya tepki gösterirken, aynı zamanda şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Denetimlere özel harekat polisi ve asayiş ekipleri de destek verdi.

ÇORUM

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL. idari para cezası uygulanırken, diğer sürücüler ise sigara içmemeleri konusunda uyarıldı.

KASTAMONU

Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dumansız araç uygulaması yaptı. Türkiye genelinde araçlarda sigara içenler için eş zamanlı yapılan dumansız araç uygulaması ilçenin Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Meydana konuşlanan ekiplerin yaptığı uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

ORDU

Ordu'da polis ekipleri tarafından araçlarda sigara kullanıma yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. Yapılan denetimler kapsamında özel aracında sigara içtiği tespit edilen sürücülerden Okan Çakmak, uygulamadan haberdar olmadığı için sigara içtiğini ve ceza yediğini belirtti.

ERZİNCAN

Erzincan'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli polislerin katılımlarıyla çeşitli noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

BAYBURT

Bayburt'ta polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli polislerin katılımlarıyla Bayburt- Erzurum kara yolu ve çeşitli noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunundan 153 lira ceza kesildi.

MANİSA

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan 'dumansız araçlar' projesi kapsamında özel araçlara denetim yaptı. Sıklaştırılan denetimler kapsamında Sanayi kavşağı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde yapılan uygulamada 75 araca denetim yapılırken, 8 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 655 TL cezai işlem uygulandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de polis, otomobillerde 'dumansız araç' uygulaması yaptı. Uygulamada sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.

AMASYA

Amasya'da polis ekiplerince, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Yavuz Selim Meydanı ile belirlenen bazı yerlerde yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmediği denetlendi. Uygulamada araçlarda sigara içtiği belirlenen 10 sürücüye 153'er lira idari para cezası verildi.

AKSARAY

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

TOKAT

Tokat'ta polis ekipleri tarafından, otomobillerde ve taksilerde 'dumansız araç' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.