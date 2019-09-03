Dorukhan Toköz, Monaco'dan gelen teklifi reddetti!

Transferin son günü Monaco, Dorukhan Toköz için transfer teklifinde bulundu. Ancak milli oyuncu Fransız ekibinden gelen teklifi reddetti.

03.09.2019 13:52
Dorukhan Toköz, Monaco'dan gelen teklifi reddetti!

Beşiktaş'ın geçen sezon yaptığı müthiş çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen yıldızı Dorukhan Toköz'ün Monaco'nun teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Fransız kulübü, 23 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalıp 10 milyon euro teklif etmiş, yönetim ise 15 milyon eurodan aşağıya inmeyeceğini ilan etmişti.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMADAN GİTMEK İSTEMİYORUM"

İki kulüp arasında uzun süre devam eden pazarlıklara Dorukhan, "Ben Beşiktaş'tan şampiyonluk yaşamadan gitmek istemiyorum" diyerek noktayı koydu.Milli oyuncunun Monaco'yu vetosu sonrası satışının bir başka bahara kaldığı ifade edildi.

(Star)

Dorukhan Toköz, Monaco'dan gelen teklifi reddetti!
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YORUMLAR (3)

  • KARTAL KARANLIKTA UÇAMAZ:
    Galiba, 30 yaştan sonra turist olarak gider Monako''ya. . Önce Fiko ve Apdiş gidecek, sonra durum düzelecek derken bu çocuk ta 30 u geçer bu arada. .
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  • KARTAL DEĞİL KANARYASIN:
    ABDULLAH AVCI GİBİ Bİ ADAMA LAF EDİYORSAN SEN SADECE GALİBİYET ODAKLI BİR ADAMSIN ÖYLE ADAMDAN DA Bİ CACIK OLMAZ. . GEÇEN HAFTA O GÜZEL FUTBOLLA GALİB GELSEYDİ HEPİNİZ BARCELONA MI OLDUK DERDİNİZ ADAM FUTBOL OYNATIYOR İKİ HAFTA SONRA UTANACAKSINIZ
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