Dorukhan Toköz gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı mı?

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz için 2. Sayfa programında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre, "Milli futbolcu Survivor finalisti Dimitra Vamvakousi'ye platonik olarak vuruldu ve tanışmak için çaba harcıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Twitter'da yer alan Dimitra Vamvakousi ile ilgili haberlere Dorukhan cevap verdi.

İşte Dorukhan'ın paylaşımları;

HİKMET'TEN DİMİTRA SÖZLERİ

Survivor Hikmet, Dimitra'dan hoşlandığı iddiaları için şu ifadeleri kullanmıştı, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim."