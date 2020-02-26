: Dorukhan Toköz, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayacak

26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:28

Kara Kartal'a 2018 yılında katılan Dorukhon Toköz, Siyah-Beyazlı formayla 1 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmişti.

23 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Euro 2020'de Türkiye forması giyip ardından Avrupa'ya açılmanın planını yaparken talihsiz bir olay yaşayıp Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 6 Ekim 2019'da oynanan maçta dizinden sakatlanmıştı. Bu tarihten beri formasından uzakta kalan Dorukhan, geçen hafta Almanya'daki tedavisini tamamlayıp İstanbul'a döndü.

HEDEFİ EURO 2020

Sağlığına kavuşması sebebiyle bir an önce formasına geri dönmeyi planlayan genç oyuncuyla, teknik direktör Sergen Yalçın'dan, "15 gün daha burada tedavi sürecini devam ettir ardından takıma katılırsın" cevabı verildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK

Dorukhan'ın, bu yaz Avrupa'ya transfer olabilmek için Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu için şansını zorlayacağı bildirildi. Beşiktaş'la 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle anlaşan tecrübeli ön liberonun, bu süreçte kendisine verilen sözlerin yerine getirilmemesi sebebiyle bu kararından geri adım attığı kaydedildi. Kulüple 2021 yılına kadar kontratı bulunan Dorukhan'la İtalya Serie A ekibi Udinese ilgileniyor.

(Fanatik)

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