Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi

01.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:31

Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, evinde Union Berlin'i konuk etti. Borussia Dortmund, Union Berlin'i 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 13'te Jadon Sancho, 18 ve 76'da Erling Haaland, 68'de Marco Reus ile 70'te Axel Witsel kaydetti.

HAALAND YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Borussia Dortmund'un yeni transferi Norveçli genç yıldız Erling Haaland, Bundesliga'daki ilk 3 maçında 7. golüne ulaştı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, puanını 39'a çıkardı. Union Berlin ise 23 puanda kaldı.